В России обнаружили усиленное искусственным интеллектом вредоносное ПО Фото: REUTERS.

В сентябре в Сети стали распространять информацию о появлении нового вредоносного ПО для Android. Специалистам удалось вычислить программу на устройствах россиян. Выяснилось, что ПО усилено искусственным интеллектом. Об этом оповестили в ИБ-компании F6, пишет ТАСС.

Отмечается, что с помощью современных технологий хакеры способны атаковать пользователей в любых странах. В компании на этом фоне предупредили, что новым вредоносным ПО является программа RatHat. Ее маскируют под другие приложения.

У программы зафиксировали "необычно высокий уровень привилегий" на зараженном устройстве. С ее помощью хакеры получают доступ к экрану, камере и другим функциям. Количество зараженных устройств в РФ и Беларуси на данный момент составляет около десяти.

Мошенники также предлагают россиянам скачать якобы удобное ИИ-приложение для обработки фото. Под его видом на гаджет устанавливается вредоносное ПО. Так злоумышленники получают доступ к устройству жертвы, предупреждает KP.RU.