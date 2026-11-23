Умерла фельдшер Джулай, она оказывала помощь пострадавшим от радиации после аварии на ЧАЭС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Умерла фельдшер Людмила Джулай, которая оказывала медпомощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом информировал национальный музей «Чернобыль», расположенный на Украине.

«Узнали грустную новость.. Скончалась ... ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - Людмила Васильевна Джулай», - такое сообщение опубликовала пресс-служба музея в социальных сетях.

Сообщается, что шесть пациентов, за которыми ухаживала Джулай, получили чрезвычайно высокие дозы радиации.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Воздействию радиации подверглись более восьми миллионов человек на территориях Украины, Белоруссии, России и других стран.

Считается, что от лучевой болезни умерли 4 тысячи тех, кто ликвидировал последствия аварии. Что сейчас происходит в зоне отчуждения вокруг АЭС, читайте здесь на KP.RU.

Интервью с ликвидатором аварии, бывшим главой «Союза Чернобыль» Германом Беловым читайте здесь на KP.RU.

Тем временем спустя десятилетия Чернобыльская зона продолжает удивлять ученых.