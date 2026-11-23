Задержанный Чибис задекларировал таунхаус в Испании и участки под Мурманском Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по делу о крупном хищении. В декларации за 2025 год чиновник указал доход в размере 5,1 миллиона рублей. На момент подачи документа на банковских счетах Андрея Чибиса находилось 7,2 миллиона рублей. В прошлом году он также задекларировал таунхаус в Испании и участки под Мурманском. Сведения о доходах и имуществе чиновника публиковали в связи с его выдвижением кандидатом в депутаты Госдумы, цитирует РИА Новости.

В документах указано, что в собственности губернатора значатся три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. У главы региона также имеется крупный автопарк. Он включает внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Андрей Чибис задекларировал в том числе таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании. Он был приобретен чиновником в 2012 году за 300 тысяч евро. В декларации его стоимость оценивается в 11,7 миллиона рублей. При этом самого губернатора, по данным следствия, подозревают в хищении свыше 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более 1 миллиарда рублей.

Андрея Чибиса арестовали в Москве 23 ноября в рамках расследования уголовного дела. Его и других должностных лиц подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160 и пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Губернатора задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Ход расследования находится на контроле руководства Следственного департамента МВД.

Стало известно, что следственные действия также провели в правительстве Мурманской области. Там оказали полное содействие силовикам. Другие подробности пока не разглашаются.

Андрей Чибис в настоящий момент не только возглавляет регион, но и является председателем комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика". Участники решают важные для арктических регионов вопросы. Например, для субъектов Крайнего Севера упростили требования к утилизации снега.