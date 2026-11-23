Стас Барецкий о состоянии госпитализированного Джигурды: "Сильно сдал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Артист Никита Джигурда оказался в больнице. Он на ногах перенес инфаркт и сейчас готовится к операции. Друг Никиты Джигурды Стас Барецкий сообщил, что артист "сильно сдал за последнее время". Он поделился деталями о состоянии здоровья певца в комментарии "aif".

"Скажу так: он сильно сдал за последнее время. Мне кажется, это связано не столько с возрастом, сколько с его графиком. [...] Он хочет всё успеть, заработать побольше денег, поэтому хватается за всё. Я понимал, что у него не очень состояние", - сказал Стас Барецкий.

Он сообщил, что Никита Джигурда сильно похудел. Артист всё принимает слишком близко к сердцу, отметил Стас Барецкий. В его возрасте (Никите Джигурде 65 лет) опасно так жить, заключил друг певца.

Артиста госпитализировали утром 23 ноября. Врачи направили его в реанимацию. Жена Никиты Джигурды Марина Анисина спасла ему жизнь своевременным вызовом "Скорой помощи".