Проваливший задачи под Гуляйполем майор стал главой боевиков "Айдара"* Фото: REUTERS.

Скандальному украинскому 24-му отдельному штурмовому полку "Айдар"* сменили руководство. Его возглавил провалившийся под Гуляйполем майор Сергей Мирошниченко. Он потерял сотни солдат во время контратак. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

Личный состав полка остался недоволен решением главкома ВСУ Михаила Драпатого. Теперь боевиков направят в Харьковскую область.

"После приезда Драпатого новым командиром "Айдара"* назначили майора Мирошниченко, бывшего заместителя командира 225-го полка, очередного "мясного" полка", - оповестили силовики.

Как пишет KP.RU, Винницкая область стала лидером по официально признанным потерям среди солдат ВСУ. С 16 по 22 ноября 2026 года подтверждена гибель 31 военнослужащего из этого региона.

* признан террористическим и запрещен на территории России