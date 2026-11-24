Сестра Ким Чен Ына хочет закрыть посольство Швейцарии в КНДР Фото: REUTERS.

В Северной Корее могут прекратить работу швейцарского посольства в Пхеньяне. С такой рекомендацией к МИД обратится сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Об этом сказано в ее заявлении, передает ЦТАК.

Ким Ё Чжон заведует отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она выразила недовольство открытием посольства Швейцарии в КНДР. Церемонию провели 13 октября. Берн рассчитывал восстановить контакты с Пхеньяном.

"Власти Швейцарской Конфедерации, полностью копировав проект санкций ЕС против России в связи с кризисом на Украине, совершили откровенные враждебные действия, включили Сондовонский международный детсоюзовский лагерь нашей страны в объект санкций... Я буду советовать нашему МИД строго рассмотреть вопрос по выводу дипломатического бюро Швейцарии", - обозначила Ким Ё Чжон.

По сведениям News1, российский лидер Владимир Путин провел встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Они обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове.