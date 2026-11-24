В РФ появился ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В РФ приняли новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Он вступит в силу с 1 декабря, однако применять указанные в документе Росстандарта нормы можно уже сейчас.

Речь идёт об услугах для детей 1-14 лет. Гост предусматривает оказание услуг детям до 10 лет только в присутствии родителя или законного представителя. Детям в парикмахерских можно делать стрижки и укладки. Можно также красить волосы, но окрашивание должно быть временным и безопасным. Кроме того, детям разрешается делать спа-программы, макияж, временные татуировки, прокалывать мочки ушей и осуществлять уход за кожей головы и волосами. Отмечается, что специалисты должны применять специальную детскую косметику.

Тем временем Росстандарт разработал ГОСТ на туалетную бумагу.

Ранее Роскачество сообщило о расширении ГОСТа на русскую кухню более чем вдвое.

Почему в России стали принимать так много стандартов, читайте здесь на KP.RU.

За что задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: растрата на миллиард, и фантомные 18 километров дороги