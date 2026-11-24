CNN Brasil узнал о выявлении пневмонии у Жаира Болсонару. Фото: IMAGO/LC Moreira/www.imago-images.de/Global Look Press

В воскресенье, 22 ноября, состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось. Врачи обнаружили у политика двустороннюю аспирационную пневмонию. Жаир Болсонару находится в больнице уже неделю, сообщает CNN Brasil.

По сведениям медиков, у экс-президента Бразилии усилились боли и вздутие живота. Врачи также заметили снижение уровня насыщения крови кислородом.

Обследование подтвердило воспаление легких у Жаира Болсонару. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Сроки выписки политика из больницы пока не определены.

Утром 23 ноября бывший президент Бразилии находился в реанимации. Его направили в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полости.