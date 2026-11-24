Лазерный комплекс Ростеха каждые сутки сжигает десятки дронов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Специалисты госкорпорации Ростех установили в приграничном регионе РФ свой лазерный комплекс. Он позволяет эффективно уничтожать украинские дроны. За два месяца лазер ликвидировал порядка тысячи БПЛА. Такими данными поделился глава Ростеха Сергей Чемезов в комментарии ТАСС.

Он не стал уточнять, где именно расположили современный комплекс. Известно, что эффективность его работы очень высокая.

"Поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил. Каждые сутки сжигает дроны десятками", - проинформировал Сергей Чемезов.

Он также уведомил, что в России не наблюдают дефицита каких-либо видов вооружений. По словам главы Ростеха, военные ведомства работают на полную мощность. Предприятия госкорпорации функционируют с максимальной отдачей, добавил Сергей Чемезов.

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