Дипломат Евстигнеева сочла атаку на Крымский мост попыткой сорвать переговоры Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Киевское руководство попыталось сорвать переговоры на саммите АТЭС атаками на Крымский мост. На Украине хотели помешать мирным усилиям РФ, США и Китая. На это указала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза Организации.

Дипломат осудила ракетно-дроновые удары ВСУ по Крымскому мосту. Она добавила, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не скрывает участие в террористической операции.

"Эта тактика, уже давно ставшая его "визитной карточкой", подтверждает нацеленность на подрыв любых реальных усилий по урегулированию украинского кризиса", - сказала Анна Евстигнеева во время выступления в СБ ООН.

По словам вице-премьера России Андрея Никитина, логистика через Крымский мост уже восстановлена. Инструкции для пассажиров и грузоперевозчиков скоро появятся, анонсировал чиновник.