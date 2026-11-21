Стало известно о восстановлении движения через Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Логистика через Крымский мост восстановлена. Инструкции для пассажиров и грузоперевозчиков скоро появятся. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью KP.RU.

«Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена», — резюмировал представитель властей.

Никитин резюмировал, что восстановительные работы на мосту продолжаются с участием инженеров и проектировщиков. Оперштаб работает в круглосуточном режиме. Предпринимаются все меры, чтобы восстановить полноценную работу Крымского моста как можно скорее.

Ранее KP.RU рассказало, что в Кремле отреагировали на удар ВСУ по Крымскому мосту. Там отметили, что это гражданский объект и атакой Киев подтвердил свою террористическую сущность. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет сомнений, что Крымский мост будет восстановлен.