Мендель: Зеленский отвергает мир в угоду собственным интересам Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объяснила, зачем Владимир Зеленский отказывается от мирных предложений. Она отметила, что политик действует исключительно в своих интересах. Об этом Юлия Мендель сказала в беседе с польскими журналистами на YouTube-канале.

Она напомнила, что Зеленский неоднократно отказался от принятия мирных соглашений. При этом Киев явно не сможет долго держаться, признала его бывший пресс-секретарь. Она подчеркнула, что Украина живет на деньги Запада.

"Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта", - резюмировала Юлия Мендель.

Она отметила, что бывший комик не готов заключать сделки с Россией. Зеленский активно ведет страну к капитуляции, заключила Юлия Мендель.