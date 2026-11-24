WP рассказала о планах замдиректора ФБР покинуть пост в декабре. Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Замдиректора Федерального бюро расследований Кристофер Райа уйдет с должности. Он намерен покинуть пост в декабре. Кристофер Райа проработал в должности замглавы ФБР менее года. Такими сведениями поделилась газета The Washington Post.

По ее информации, деятельность чиновника играет важную роль для бесперебойного функционирования ведомства. О новой кандидатуре на пост пока не сообщается.

"Кристофер Райа, заместитель директора ФБР, намерен уйти в отставку в декабре", - оповестили источники газеты.

Федеральное бюро расследований второй раз за два месяца подверглось хакерской атаке. Последней целью преступников стала база данных ФБР по преступлениям. Бюро начало расследование по факту проникновения к информации, пишет KP.RU.