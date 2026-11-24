В Госдуме напомнили российским пенсионерам о положенных им имущественных льготах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские пенсионеры имеют льготы по нескольким имущественным налогам. Об этом напомнил депутат Государственной думы Амир Хамитов.

«Пенсионеры в России имеют право на ряд налоговых льгот, о которых знают далеко не все. В первую очередь речь идет об освобождении от налога на имущество и уменьшении земельного налога», - сказал Хамитов РИА Новости.

Он напомнил, что пенсионеры имеют право не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж. Кроме того, земельным налогом облагается только площадь участка, превышающая шесть соток.

В то же время работающие пенсионеры платят налог с зарплаты на общих основаниях, уточнил депутат.

Также россиянам рассказали о положенных работающим пенсионерам трудовых льготах, речь о лекарствах и льготах на проезд.

Тем временем стало известно, сколько россиян будут получать различные пенсионные выплаты в 2027 году.

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