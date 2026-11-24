Пострадавшее при атаке БПЛА в Финском заливе судно вернулось в порт Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО.

Ночью 21 ноября БПЛА атаковали судно в международных водах Финского залива. К счастью, члены экипажа не пострадали. Судно уже вернулось в порт Санкт-Петербурга. Такими сведениями 23 ноября поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

Он выразил благодарность тем, кто оказывал морякам помощь. Экипаж прибыл в "Большой порт Санкт-Петербург" в 20:00 23 ноября.

"Пострадавшее судно с грузом находится на плаву и также прибыло в "Большой порт Санкт-Петербург", - проинформировал Александр Дрозденко.

Известно, что плавсредство подверглось атаке БПЛА в трех морских милях от границы России. Оно следовало в Калининград. Судно атаковали два дрона.

К сухогрузу оперативно направили российское спасательное судно. Эвакуация экипажа не потребовалась. Команда провела необходимые работы и намерена возобновить движение по маршруту.

Инцидент прокомментировал финский лидер Александр Стубб. Он негативно высказался об ударе по судну в нейтральных водах. Президент Финляндии назвал произошедшее серьезным инцидентом. Финские военные допустили причастность Украины к нападению. Александр Стубб также уведомил о тесном контакте с представителями финских ведомств. По его словам, после ЧП в Хельсинки были обсуждены вопросы внешней политики и безопасности. Президент Финляндии также оперативно провел беседы с силами обороны и погранслужбой страны. Отмечается, что силы обороны страны заранее "зафиксировали атаку" и доложили в НАТО.

Известно, что беспилотники ударили по сухогрузу "Спарта II". Он курсирует по маршрутам уже 26 лет. С осени 2022-го судно ходит между Петербургом и Калининградом. Оно доставляет контейнеры, фуры и другой груз. В результате атаки повреждения получили мостик и надстройка судна. Сухогруз также связан с российской компанией "Оборонлогистика". Организация занимается морскими грузоперевозками. При этом сведений о перевозимом "Спартой" грузе пока нет. Важно понимать, что морской маршрут через Финский залив имеет большое значение для снабжения Калининградской области. Он позволяет доставлять грузы без пересечения сухопутных границ соседних государств.