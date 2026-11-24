В Германии неизвестный в маске напал на политика из партии "Зелёных". Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Три человека пострадали при атаке неизвестного на офис партии «Зелёных» в германском Шверте. Целью нападавшего был один из политиков, который участвовал в заседании фракции в офисе, информирует издание Bild.

Злоумышленник в маске проник в здание, у него был с собой огнетушитель. Сообщается, что ему удалось скрыться, а трое пострадавших госпитализированы. О мотивах, которыми руководствовался нападавший, не сообщается. Также не раскрываются подробности о том, какие травмы получили пострадавшие.

Ранее сообщалось о раскрытии ФБР заговора с целью атаки на Белый дом с использованием начиненных взрывчаткой дронов. Сообщалось, что целью атаки должны были стать Трамп и Вэнс.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен безосновательно обвинила Россию в покушении на украинского рэпера.

Напомним, в Петербурге мужчина с катаной напал на полицейского. Подробности здесь на KP.RU.