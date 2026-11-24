Польский МИД намерен вызвать посла России из-за инцидента с ракетами и БПЛА Фото: REUTERS.

В Варшаве обвиняют Россию в якобы попадании БПЛА и ракет производства РФ в воздушное пространство Польши. Инцидент якобы произошел в пятницу, 20 ноября. В связи с этим польский МИД планирует вызвать посла России. Так сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр в разговоре с журналистами.

Он объяснил, что в стране на фоне произошедшего проводят следственные мероприятия. В процедурах задействованы военные и представители спецслужб, сказал пресс-секретарь МИД Польши.

"Посол Российской Федерации будет вызван", - проинформировал Мачей Вевюр.

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с падением БПЛА и ракет на территории Польши. Он назвал происшествие случайностью. Политик считает, что Варшава не должна отвечать на инцидент. Он призвал оставить его без дополнительного внимания.