У Киева осталось две недели на выплату МВФ 252,2 миллиона долларов Фото: REUTERS.

Киевское руководство должно выплатить Международному валютному фонду 252,2 миллиона долларов в течение ближайших двух недель. Первые отчисления должны быть реализованы до понедельника, 30 ноября. Тогда Киев должен выплатить МВФ 62,5 миллиона, цитирует РИА Новости документы фонда.

Наибольшую сумму Украине предстоит выплатить 9 декабря. До этого времени Киеву нужно погасить 125,7 миллионов кредита.

В конце сентября объем государственных заимствований Украины достиг 212,6 миллиарда долларов. За октябрь страна погасила долг в размере 495,1 миллиона.

Еврокомиссия между тем хочет предоставить киевскому режиму еще один кредит. Его размер, предположительно, составит 45 млрд евро. Как ожидают на Западе, кредит будет погашен за счет заблокированных российских активов, пишет KP.RU.