Южная Корея подняла истребители и объявила тревогу на острове Уллындо из-за российских самолетов в зоне KADIZ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Республики Корея объявили сигнал тревоги на острове Уллындо и подняли в воздух дежурные истребители из-за приближения российских военных самолетов, которые не нарушали зону ПВО (KADIZ) над Японским морем. Об этом утром во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Согласно заявлению южнокорейских военных, российские борта были обнаружены средствами контроля еще до входа в KADIZ. Из-за высокой скорости полета самолетов командование приняло решение объявить тревогу заблаговременно и подняло истребители ВВС на случай непредвиденных ситуаций.

В ОКНШ особо подчеркнули, что воздушное пространство страны нарушено не было, а российские самолеты покинули опознавательную зону на этапе принятия мер реагирования. Тем не менее Министерство обороны Южной Кореи заявило о намерении во второй половине дня вызвать российского военного атташе и выразить ему решительный протест.

При этом власти провинции Кенсан-Пукто разослали жителям острова Уллындо экстренное уведомление с призывом к эвакуации, ошибочно указав в сообщении, что к острову якобы приближается беспилотник КНДР. Примерно через пять минут тревога была отменена. Впоследствии в ОКНШ официально опровергли появившиеся в ряде СМИ публикации о нарушении воздушного пространства северокорейским летательным аппаратом.

Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в зону KADIZ без предварительного уведомления. Аналогичный случай фиксировался 26 августа 2026 года. При этом сами южнокорейские военные публично уточняли, что Россия не нарушает официальных международных норм, поскольку границы KADIZ установлены Сеулом в одностороннем порядке и не являются границами воздушного пространства страны.

Напомним, Россия не признает односторонне установленную южнокорейскую опознавательную зону ПВО, о чем неоднократно уведомляла Сеул. Еще в ноябре 2021 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании по созданию военной горячей линии для обмена полетной информацией, однако, как отмечал в 2023 году бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, южнокорейская сторона приостановила ввод линии в эксплуатацию, хотя Москва завершила все необходимые мероприятия.