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Южная Корея заявила о заходе российских военных самолётов в так называемую опознавательную зону ПВО (KADIZ). Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Сообщается, что корейские вооружённые силы подняли свою авиацию. В то же время в Комитете начальников штабов признали, что нарушения воздушного пространства не было.
Напомним, опознавательная зона ПВО установлена Южной Кореей в одностороннем порядке, это не создаёт правовых обязательств для других стран.
Накануне в Токио заявили о якобы нарушении Россией воздушного пространства Японии.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил о якобы нарушении российским самолётом воздушного пространства страны, но не представил подтверждающих данных.
Власти Молдавии в последние месяцы также регулярно заявляли о фиксации неопознанных дронов и обнаружении обломков беспилотников на территории республики, вызывая российских дипломатов в МИД в Кишиневе для вручения нот протеста. Российская сторона отвергала эти обвинения из-за отсутствия фактических подтверждений.