Южная Корея подняла в воздух авиацию из-за захода российских самолётов в так называемую опознавательную зону ПВО. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Южная Корея заявила о заходе российских военных самолётов в так называемую опознавательную зону ПВО (KADIZ). Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Сообщается, что корейские вооружённые силы подняли свою авиацию. В то же время в Комитете начальников штабов признали, что нарушения воздушного пространства не было.

Напомним, опознавательная зона ПВО установлена Южной Кореей в одностороннем порядке, это не создаёт правовых обязательств для других стран.

Накануне в Токио заявили о якобы нарушении Россией воздушного пространства Японии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил о якобы нарушении российским самолётом воздушного пространства страны, но не представил подтверждающих данных.

Власти Молдавии в последние месяцы также регулярно заявляли о фиксации неопознанных дронов и обнаружении обломков беспилотников на территории республики, вызывая российских дипломатов в МИД в Кишиневе для вручения нот протеста. Российская сторона отвергала эти обвинения из-за отсутствия фактических подтверждений.