В Колумбии около офиса губернатора Меты подорвали авто, 11 человек пострадали Фото: REUTERS.

В колумбийском городе Вильявисенсио прогремел взрыв заминированного автомобиля возле здания администрации губернатора департамента Мета, в результате чего пострадали как минимум 11 человек. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Взрыв произошел вечером в понедельник, 23 ноября, на главной площади в центре города. Взрывной волной были повреждены конструкции самого здания администрации, а также несколько расположенных поблизости строений.

Всех раненых оперативно доставили в местные медицинские учреждения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и подразделения саперов, которые обследуют территорию и устанавливают точные обстоятельства атаки.

«В результате теракта у здания губернатора Меты пострадали 11 человек», — приводит радиостанция слова директора регионального отделения гражданской обороны Хорхе Диаса Мартинеса.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил факт нападения и заявил, что ожидает официальных данных о его последствиях. Глава государства пообещал жесткий ответ силовых структур на действия вооруженных группировок и полностью исключил возможность переговоров с ними.

Напомним, в начале ноября четыре человека, включая двухмесячную девочку, погибли при взрыве бомбы на западе Колумбии. Нападение произошло с использованием мотоциклетной бомбы.