Чемезов: портфель заказов Ростеха составляет рекордные $65 млрд. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Интерес к российской технике за рубежом огромный. В настоящее время портфель заказов составляет рекордные почти $65 млрд. Получателями российской военной продукции в 2026 году стали десятки стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Мы нарастили огромные объемы, поэтому успеваем делать и за рубеж. Интерес к нашей технике там огромный. Портфель заказов уже сейчас — рекордный, около $65 млрд», - отметил глава госкорпорации.

По словам Чемезова, только за первые шесть месяцев этого года Ростех заключил больше контрактов, чем за весь 2025 год. Получателями российской военной продукции стали дестяки стран мира.

Как отметил глава госкорпорации, секрет успеха российской техники заключается в том, что наше оружие прошло испытания в реальных боевых условиях.

«Это практически вся техника, в том числе и „Панцирь“», — добавил глава Ростеха.

Ранее Чемезов сообщил, что специалисты госкорпорации Ростех установили в приграничном регионе РФ свой лазерный комплекс. Он позволяет эффективно уничтожать украинские дроны. За два месяца лазер ликвидировал порядка тысячи БПЛА.