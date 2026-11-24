ВС РФ поразили морское судно с грузами военного назначения около Одессы Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по морскому судну, перевозившему грузы военного назначения, к юго-западу от Одессы. Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, как сообщили в российском военном ведомстве, минувшей ночью была поражена электроподстанция в городе Прилуки Черниговской области. Как уточнили в Минобороны РФ, данный энергетический объект обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Днем ранее, 23 ноября, в российском военном ведомстве сообщили об ударе по очередному судну, которое направлялось в морской порт Одесса, чтобы выгрузить там новую партию военного снабжения для украинских военных.