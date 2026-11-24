DM: Экс-подрядчик Пентагона заявил, что инопланетяне уже живут среди нас. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Andreas Völkel/www.imago-images.de/Global Look Press

НЛО и инопланетяне реальны и живут среди нас, они пытаются запугать человеческую расу. С таким утверждением выступил бывший подрядчик Пентагона Гэри Мошир, чьи слова приводит Daily Mail.

Отмечается, что после 12 лет исследований Мошир пришел к выводу, что утверждения о встречах с НЛО были инсценированы пришельцами, призванными продемонстрировать свое превосходство.

В частности, он указал на инцидент 2024 года, когда пилоты ВМФ США проводили учения и отследили несколько неопознанных объектов, спускавшихся с высоты 80 000 футов (более 24 000 метров) до уровня моря менее чем за секунду. Один из пилотов описал белый корабль в форме капсулы, реагировавший на маневры истребителя, после чего быстро скрылся из поля зрения.

По словам Мошира, цель инцидентов заключалась в том, чтобы инопланетяне добились своих целей по повторному заселению своего вида. При этом правительство США утверждает, что на Земле никогда не было обнаружено никаких физических доказательств существования инопланетной жизни.

Исследование экс-подрядчика Пентагона также говорило о том, что они уже находятся на Земле и спокойно существуют среди жителей нашей планеты. А базы инопланетян уже, вероятно, спрятаны под океаном.

Ранее сайт KP.RU писал, что Пентагон обнародовал новую, восьмую, партию рассекреченных материалов об НЛО, в том числе видео с неопознанными аномальными явлениями, которые были сняты, как утверждается, на Ближнем Востоке.