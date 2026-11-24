Кушнер назвал перезагрузку отношений РФ и ЕС главным призом переговоров Фото: REUTERS.

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что «главным призом» переговоров по украинскому урегулированию является не просто перемирие, а «перезагрузка отношений между Россией и Европой».

По словам Кушнера, он рассчитывает, что по итогам переговорного процесса стороны сумеют достичь «наивысшей степени» согласия. «Возможно, есть способ, благодаря которому люди смогут спокойно жить рядом друг с другом и вести совместный бизнес», — отметил он в интервью журналу New York.

Кроме того, зять главы Белого дома признался, что пытался убедить Дональда Трампа «перестать нападать» на Владимира Зеленского, выразив последнему сочувствие.

Накануне Кушнер заявил, что американские власти выступают за взаимодействие членов НАТО с Москвой. По его словам, Вашингтон стремится к такому будущему, где стороны не опасаются друг друга.