Кушнер: страны должны прийти к будущему, где РФ и НАТО не опасаются друг друга Фото: REUTERS.

Американские власти выступают за взаимодействие членов НАТО с Россией. Вашингтон стремится к такому будущему, где стороны не опасаются друг друга. Об этом американский спецпосланник Джаред Кушнер написал на страничке в Х.

Зять президента США подчеркнул, что Штаты хотят установления прочного мира между государствами.

"Мы стремимся к будущему, при котором Украина в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации", - отмечается в посте Джареда Кушнера.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп предпочел бы более грамотного расхода средств от стран Европы. В ходе консультаций с лидерами "коалиции желающих" он пояснил, что было бы лучше использовать миллиарды долларов не на поддержку Киева в украинском конфликте. Средства полезнее вкладывать в свои экономики, процитировал Дональда Трампа Джаред Кушнер.

При этом президент США, по его словам, готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности по статье 5 договора о НАТО.

"Это является ключевым фактором для достижения прочного мира", - заключил Джаред Кушнер.

США обратились к Москве с просьбой по соглашению с Европой. Американцы хотят, чтобы Россия предоставила новое предложение по возможной сделке с ЕС о безопасности в регионе. Соглашение, по версии Вашингтона, должно предусматривать шаги со стороны РФ по снижению напряженности в контактах с Европой. В США в свою очередь готовы предоставить гарантии ограничения расширения НАТО.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в свое время западные страны "надули" Москву своими обещаниями по Североатлантическому альянсу. Политик напомнил, в 1991 году России обещали, что расширения НАТО на восток не будет.

Владимир Путин также назвал "чушью" заявления Запада, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Он заверил, что страна не стремится к большой войне. Однако Россия регулярно слышит от европейских лидеров призывы готовиться к возможному конфликту, заключил президент РФ.