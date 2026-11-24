Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи обнаружили и ликвидировали 699 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областей. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.

Накануне в военном ведомстве отмечали, что за сутки было сбито 819 украинских беспилотников, а также снаряд HIMARS.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ, а также радиолокационные станции слежения за воздушной обстановкой.