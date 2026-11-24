Боец Арлекин сообщил, что иностранные наемники отрезали пальцы разведчикам РФ Фото: REUTERS.

Бывший боец штурмовой бригады с позывным Арлекин рассказал ТАСС о жестоком обращении иностранных наемников ВСУ с российскими разведчиками, попавшими в плен.

«У нас разведгруппа попала тогда в переделку. Двоих из них казнили, а одного забрали в плен — пальцы отрезали. То есть достаточно жестокие люди были», — указал боец.

Арлекин отметил, что такие методы применяли наемники из Франции, Британии и Австралии.

При этом поток наемников из Европы в ряды ВСУ заметно мелеет. Как сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, причин сразу несколько: тяжелые потери, невыполнение Киевом контрактных обязательств и активный набор резервистов в армиях самих европейских стран.