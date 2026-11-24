Кулемзин: семь человек пострадали при ударе ВСУ по автовокзалу в Донецке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в «Максе», что утром украинский беспилотник ударил по центру города. Целью атаки стал автовокзал «Южный». Ранения получили семь мирных жителей.

По словам главы города, досталось и коммунальному транспорту. В Ленинском районе повреждены машины муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Кулемзин отметил, что обстрелы Донецка не прекращаются ни днём, ни ночью который день подряд.

Похожая ситуация и в других регионах. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что при атаке ВСУ пострадали пять человек. Украинский дрон ударил по жилому дому в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, начался пожар. Ранен 64-летний хозяин дома.

Кроме того, под удар попал микроавтобус. В результате ранения получили две пассажирки и водитель транспортного средства.