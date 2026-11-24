В Британии арестовали совратившую двух подростков 65-летнюю учительницу Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу признали виновной в непристойных отношениях с двумя учениками возрастом 14-15 лет. Преступления были совершены в 1980-х годах, однако судебное разбирательство завершилось лишь в 2026 году. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, женщина вступала в интимные отношения с несовершеннолетними подопечными. С одним из школьников она целовалась, с другим состояла в сексуальной связи. Один из подростков считал педагога своей возлюбленной и скрывал отношения.

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что учительница носила на работе облегающие юбки и флиртовала со школьниками. Все обвинения она отвергла, заявив, что лишь проявляла дружелюбие по отношению к детям.

После признания виновной бывшая педагог не явилась на оглашение приговора и скрылась. По месту ее регистрации правоохранители обнаружили только сожителя женщины. Вскоре женщину смогли задержать. Новая дата вынесения приговора пока не назначена.

Ранее в США к 20 годам тюрьмы приговорили 27-летнюю учительницу, которая совратила 13-летнего школьника. На суде женщина сказала, что она «хороший человек» и что раскаивается.