Шейла Мангубат. Кадр TLC

Умерла Шейла Мангубат, звезда популярного реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiance). Девушки не стало в 35 лет. Печальную новость сообщил её бывший возлюбленный и партнёр по проекту Дэвид Денджерфилд на своей странице в соцсетях. По его словам, трагедия произошла в субботу, 21 ноября, на Филиппинах.

«С тяжелым сердцем сообщаю новость, полученную от семьи Шейлы. Я чувствую себя совершенно опустошенным и до сих пор пытаюсь осознать эту утрату», — говорится в публикации.

История любви Шейлы и Дэвида началась в 2021 году в группе для глухих людей в соцсетях, которые ищут вторую половинку. Отношения складывались на расстоянии: Денджерфилд жил в США, а Мангубат — на Филиппинах. Позже пара обручилась, а их роман показали в шестом сезоне шоу в 2023 году. Правда, счастье оказалось недолгим: в октябре 2025 года влюблённые расстались.

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