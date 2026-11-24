FT: Пентагон задерживает поставки ракет Patriot на Украину Фото: REUTERS.

Пентагон задерживает поставки ракет Patriot на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что в ведомстве до сих пор не одобрили поставку около 60 ракет-перехватчиков, которые США ранее согласились поставить ВСУ. Речь идет о поставках ракет PAC-2 и PAC-3 в том числе и из европейских арсеналов. Причем тормозит процедуру согласования глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продолжает придерживаться политики невмешательства в конфликт на Украине и не планирует отправлять туда летальное вооружение.

А летом этого года американский лидер Дональд Трамп опроверг информацию о прямых поставках вооружений Украине, заявив, что Вашингтон продает оружие исключительно партнерам по НАТО.