Японский производитель Aster переводит автомобильные заводы на производство оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.
На протяжении многих лет Aster зарабатывал на поставках запчастей для автомобилей Toyota, однако из-за растущей конкуренции с Китаем компания заняла нишу в оборонных технологиях. Ее электродвигатели приводят в действие дроны, построенные американской военно-технологической компанией Anduril. Кроме того, этот сегмент теперь формирует десятую часть выручки с момента перехода в этот сектор в 2025 году.
Гендиректор Такенобу Хонго назвал этот бизнес лучшим, отметив, что для компании автомобильные моторы перестали быть выгодными. В свою очередь власти считают, что использование существующих промышленных цепочек поставок ускорит трансформацию безопасности Японии и укрепит оборонный потенциал.
По данным Японской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году заводы страны выпустили почти на 900 тысяч автомобилей меньше, чем 10 лет назад. В стране считают, что коммерческие возможности в оборонной сфере и растущая обеспокоенность общественности проблемами безопасности Японии привлекут гораздо больше автомобильных компаний.
Ожидается, что в стратегии национальной безопасности будут изложены планы по вооружению флотами ударных дронов и дронов-перехватчиков, которые изменили ход противостояний в других странах.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для восстановления диалога с Россией Японии необходимо отказаться от недружественного курса.