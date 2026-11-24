Бузова выразила соболезнования родным скончавшегося продюсера Магеррамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выразила соболезнования родным и близким продюсера Эльмира Магеррамова, скончавшегося накануне. Артистка посвятила ему пост в своем Telegram-канале.

«Не верю до сих пор. Вчера ночью меня команда шокировала ужасными новостями, погиб Эльмир... Мои соболезнования всем родным и близким, покойся с миром», - написала Бузова.

Накануне сообщалось, что Эльмир Магеррамов, музыкальный продюсер, скончался на 37-м году жизни. Его тело было найдено в понедельник, 23 ноября, его знакомой на улице Василия Ланового в Москве. Медицинские эксперты подтвердили смерть мужчины на месте происшествия. Причина смерти продюсера не раскрывается.

Ранее KP.RU рассказал, что в январе 2026 года умер известный российский продюсер Александр Олейников. На момент смерти ему было 60 лет.