ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Кисловодске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла подготовку террористического акта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, атаку готовил гражданин России 2004 года рождения, действовавший по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации. Целью злоумышленника должны были стать прихожане местного еврейского культового учреждения.

Как установили оперативники, мужчина заранее определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно собрал взрывное устройство с поражающими элементами. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, готовившего теракт против российского военнослужащего.