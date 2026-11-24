Рэпер Macan дослужился до младшего сержанта и получил награду: за что отметили исполнителя Фото: из соцсетей Андрея Косолапова

Рэпер Macan (Андрей Косолапов. — Прим.ред.) дослужился до младшего сержанта и получил нагрудный знак Росгвардии. О повышении в звании сообщил Telegram-канал Shot.

Звезду повысили после первого в его карьере выступления в Кремлевском дворце. Тогда же артиста отметили знаком «За отличие в службе» II степени — за высокие показатели в боевой подготовке.

Примечательно, что незадолго до этого Macan попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Там его назвали лидером общественного мнения. Поводом для внесения в список стали публичные заявления Косолапова об уходе в армию. Украинская спецслужба также подчеркнула, что рэпер идеологически лоялен российским властям.

Стоит отметить, что рэпер ушел служить ещё в ноябре 2025 года.