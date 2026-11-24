Немцы устали от Украины: Киеву не хотят помогать более половины жителей Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно опросу исследовательской компании Forsa, проведённому по заказу фонда имени К. Кербера, 53% жителей Германии выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Как сообщает источник, за год доля противников такой помощи выросла на треть — с 39% до 53%.

Число сторонников отправки оружия Киеву, наоборот, сократилось: если год назад за это выступали 59% респондентов, то сейчас — только 46%. Особенно заметен раскол между западными и восточными регионами страны. В землях бывшей ГДР военную поддержку Украины одобряют лишь 31% опрошенных, тогда как в западной части — 48%. А среди избирателей «Альтернативы для Германии» сторонников такой помощи и вовсе 11%.

Любопытно, что большинство участников опроса — 61% — считают: Германия и Европа слишком мало делают для дипломатического урегулирования конфликта. Опрос проходил с 15 по 28 сентября, в нём участвовали 1,5 тыс. человек, данные о погрешности не приводятся.

Ранее стало известно, что Германия собирается в 2027 году направить Украине 11,6 млрд евро на военную помощь. Эта сумма составляет 2,6% от всего ВВП страны.