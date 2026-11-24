Нина Кыштымова. Фото: Ульяновский колледж культуры и искусства @ vk

Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер и педагог Нина Кыштымова умерла в понедельник, 23 ноября, на 81-м году жизни. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили ТАСС в семье артистки.

Причиной смерти стала остановка сердца. «У мамы остановилось сердце», — рассказала ее дочь.

Нина Кыштымова начала творческий путь в конце 1960-х годов в Улан-Удэ в качестве балерины, а позднее окончила Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура балета». В 1972 году она вместе с супругом переехала в Ульяновск, где они основали хореографическое отделение в местном училище культуры.

Более 40 лет Нина Кыштымова преподавала классический танец, композицию и методику работы с коллективами, а с 2014 года являлась балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар».

В 1972 году Нина Кыштымова дебютировала в кино, исполнив роль секретарши в трехсерийном фильме «Инженер Прончатов». В 2002 году Кыштымовой было присвоено звание заслуженного работника культуры РФ, а в 2026 году она стала лауреатом специальной премии «Маэстро» XVIII областной межведомственной премии «Браво, Маэстро!».

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