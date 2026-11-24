Украинские артисты массово покидают Киев перед зимой Фото: REUTERS.

Представители украинского шоу-бизнеса массово уезжают из Киева на фоне обстрелов и длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает телеканал ТСН.

По данным издания, многие известные персоны, которые еще недавно планировали провести зиму в столице, вынуждены менять свои планы из-за перебоев с электроснабжением, водой и отоплением.

Среди тех, кто уже покинул Киев, отмечены Елена Кравец, Ирина Сопонару, Назар Заднепровский, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк, Алина Блажкевич, Светлана Тарабарова, Виктория Маремуха, рэперша Alyona, Монро и другие артисты. Одни перебираются в западные регионы Украины, другие выезжают за границу, при этом некоторые знаменитости рассматривают переезд как временную меру.

Напомним, украинские власти признают свою неготовность к зиме. Владимир Зеленский в беседе с CNN заявил о трудностях с электричеством и росте цен на него, отметив, что страна с трудом переживет холода из-за перебоев с электроэнергией.