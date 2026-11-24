Объясни, но не распоряжайся: как россияне доверяют свои финансы ИИ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

73% россиян готовы доверить ИИ хотя бы одну финансовую задачу — такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса интернет-активных пользователей.

При этом глубоко в кошелек нейросеть пока не пускают. За последний год 42% пользователей обсуждали с ИИ денежные вопросы, но лишь 10% делают это регулярно. Чаще других к алгоритмам обращаются молодежь и люди среднего возраста — у них и кредиты с ипотекой, и техническая подкованность выше.

Самая востребованная функция — объяснить непонятное: 44% готовы просить нейросеть растолковать финансовые термины, продукты и документы. Треть хочет получить «второе мнение» или оценку своего решения. А вот автоматически проводить регулярные операции доверят лишь 15%. Опыт консультаций с ИИ россияне оценили на 6,6 балла из 10 — восторга пока нет.

Управление деньгами большинство оставляет себе: почти семь из десяти уверены, что справятся лучше алгоритма. В гипотетической ситуации с ИИ-инвестором четверо из десяти не дали бы ему ни рубля. Главные страхи — утечка данных и ошибки алгоритмов, лишь 1% не видит рисков вовсе.

Стоит отметить, что исследование проводилось методом интернет-опроса по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн». В нем приняли участие 2600 человек.

Ранее большинство россиян назвали реальной угрозу потери контроля над ИИ. Люди считают, что дальнейшее развитие нейросетей может привести к самым разным последствиям.