Вучич пообещал устроить голодовку и протесты в случае ареста Фото: REUTERS.

Бывший президент Сербии и действующий депутат парламента Александр Вучич заявил, что в случае попытки властей задержать его он объявит голодовку, а на улицы страны выйдут миллионы людей. Политик подчеркнул, что не собирается бежать из страны или скрываться от правосудия.

«И что вы тогда будете делать с миллионом людей на улицах, как только это произойдет?» — обратился он к своим политическим оппонентам в эфире телеканала Pink, предупредив о масштабных акциях протеста.

Вучич также прокомментировал предстоящие президентские выборы, уточнив, что Сербская прогрессивная партия (СНС) примет решение об участии в них на съезде 13 декабря. При этом сам политик признал, что склоняется к отказу от выдвижения, чтобы не узаконивать действия своих политических оппонентов.

Напомним, Вучич также опроверг слухи о своем скором аресте, отметив, что никаких дел против него не ведется. По его словам, президент не подписывает финансовые документы, поэтому оснований для задержания нет, а сам он будет «кошмаром» для противников даже в случае гипотетического заключения.