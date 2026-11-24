Молдавская ГРЭС в Приднестровье возобновила работу на природном газе Фото: Юлия АЛЕХИНА.

Выработка электроэнергии на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС была вновь переведена на газ. Об этом сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник.

По его словам, перевод Молдавской станции обратно на газовую генерацию был осуществлен в конце недели.

"В настоящий момент подача природного газа в Приднестровье осуществляется в штатном режиме", - сказал Оболоник на совещании под председательством президента и зампредседателя правительства.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе в регионе ощущался дефицит газа, однако его удалось нивелировать за счет мероприятий по перераспределению ресурсов. Оболоник рассказал, что на протяжении двух лет поставки газа осуществляются "в режиме неопределенности из-за динамичной санкционной политики в Евросоюзе".

Ранее сайт KP.RU писал, что российская сторона не стремится к эскалации конфликта с Молдавией и выступает за проведение совместного разбирательства по фактам падения дронов.