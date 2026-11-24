Хуанг вернулся в Nvidia: его встретили аплодисментами Фото: REUTERS.

Сотрудники Nvidia устроили овацию Дженсену Хуангу, вернувшемуся в кресло гендиректора. Кадры с торжественной встречей 23 ноября разлетелись по соцсетям: сотни людей выстроились в коридорах офиса, чтобы поприветствовать босса аплодисментами. О произошедшем сообщает портал Semafor.

По данным источника, без поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса здесь не обошлось. Именно он сыграл заметную роль в возвращении Хуанга. Отмечается и вклад Дональда Трампа, который, по формулировке Semafor, «переосмыслил роль правительства США в частном предпринимательстве».

Аргумент, который пришёлся по душе и Вэнсу, и Трампу, звучал так: Хуанг выступает защитником моделей с открытым исходным кодом и сдерживает растущее влияние разработчиков закрытых систем вроде Anthropic и OpenAI. Иными словами, ставка была сделана на человека, который балансирует рынок.

Напомним, 12 ноября Хуанг подал в отставку с поста главы Nvidia. Уже 17 ноября он заявил, что готов снова взять на себя руководство компанией, если совет директоров посчитает это нужным. 23 ноября совет так и поступил. Реакция рынка не заставила себя ждать: на предварительных торгах акции Nvidia подорожали более чем на 25%.