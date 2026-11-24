Politico перечислило пять сценариев изменения архитектуры безопасности в Европе Фото: REUTERS.

Европа рассматривает пять возможных сценариев перестройки системы безопасности на фоне урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов и чиновников НАТО.

Первый вариант предполагает усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она могла бы стать площадкой для контроля за прекращением огня и выработки мер доверия. Однако работе организации мешают большое число участников и необходимость принимать решения консенсусом.

Второй сценарий — возрождение Совета Россия — НАТО, деятельность которого была заморожена в 2022 году. Такой формат мог бы помочь сторонам управлять эскалацией, однако на Западе опасаются, что это придаст Москве дополнительную легитимность.

Третий вариант предполагает заключение нового договора о безопасности вместо существующих институтов. По данным издания, против него выступают союзники Украины, опасающиеся усиления влияния России. Четвертый сценарий — создание нового формата сотрудничества между Евросоюзом и Москвой, в котором Брюссель мог бы использовать торговые и визовые механизмы.

Наиболее вероятным эксперты считают пятый вариант — сохранение нынешней системы. По оценкам собеседников Politico, Москва и Запад пока слишком далеки от компромисса, поэтому существующая архитектура безопасности, несмотря на нестабильность, может остаться без изменений.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин напомнил о российских предложениях по гарантиям безопасности в Европе, выдвинутых в 2021 году. Среди ключевых условий Москвы — нерасширение НАТО и отказ от размещения угрожающих России вооружений у ее границ.