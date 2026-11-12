Россия требует соглашений по безопасности, которые Запад уже отвергал — и началась СВО на Украине

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Ключевой темой переговоров по Украине стала не сама Украина, а общая архитектура европейской безопасности, на выработке которой настаивает Россия.
Это обсуждали и в Абу-Даби, и сегодня в Кремле на встрече президента Владимира Путина со спецпосланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
Зеленский показательно возмущался: дескать, «немного странно», что Белый дом не захотел сосредоточиться только на гарантиях для незалежной. А стал говорить с русскими о гораздо более глобальной проблеме.
В конце концов под давлением «стержня НАТО», Вашингтона, и на фоне украинского коллапса заговорили о ней и европейцы - хотя до сих пор настаивали: подобные обсуждения должны идти лишь после остановки боевых действий.
Но что же такое «архитектура безопасности» в понимании нашей стороны?
Вспомним, что предшествовало началу специальной военной операции.
15 декабря 2021 года Россия передала Соединенным Штатам и - беспрецедентный случай - два дня спустя опубликовала на сайте нашего МИД проекты договоров о гарантиях взаимной безопасности между РФ и США, РФ и членами НАТО.
Вот главные моменты тех проектов.
- Участники договора не предпринимают и не поддерживают действия, которые затрагивают безопасность другой стороны.
- Не используют территорию других государств для подготовки нападения на другую сторону.
- США обязуются прекратить расширение НАТО на Восток, не принимать в Альянс экс-республики Советского Союза, не развивать военное сотрудничество с теми из них, кто не состоит в НАТО.
- Военная инфраструктура Альянса возвращается к границам 1997 года.
- Стороны не развертывают вне национальных территорий ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Такие ракеты не разворачивают и в собственных районах, откуда это оружие может поразить цели на территории другой стороны.
21 декабря 2022 года на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин предупредил: Россия примет «военно-технические меры», если Запад продолжит свою агрессивную линию.
Нет сомнения, что, если бы американцы и НАТО согласились на предложения Москвы, ввода наших войск на территорию тогдашней Украины не было бы.
Но ответом Вашингтона и Брюсселя стало «нет».
С тех пор принципиальная позиция России не изменилась. И теперь европейцы гадают: пойдет ли Трамп на сепаратные соглашения с Москвой, если Европа продолжит сопротивление? Будет ли радикально пересмотрен американский формат участия в ее обороне? И не расколются ли европейские государства по вопросу договоров о безопасности?
Союзники Зеленского, которые стремятся за переговорный стол, мечтают замусолить обсуждения, протянуть два года до следующих выборов президента США.
А зря. Перефразируя название советского мультфильма, наших западных соседей можно назвать «Европой невыученных уроков».
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