FT: Трамп мог получить до $15 млн на росте акций Nvidia после возвращения Хуанга Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог получить до 15 млн долларов на росте стоимости принадлежащих ему акций компании Nvidia после того, как на пост генерального директора вернулся Дженсен Хуанг. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Журналисты проанализировали декларации о доходах главы Белого дома и выяснили, что по состоянию на 30 сентября Трамп он мог владеть пакетом объемом до 370 тыс. акций Nvidia. На фоне сообщений о возвращении Хуанга в компанию акции Nvidia резко выросли более чем на 30%.

Накануне стало известно, что совет директоров NVIDIA принял единогласное решение восстановить сооснователя компании Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора. Его окончательно вернули в состав правления. Соответствующее постановление руководства вступило в силу немедленно.

При этом состояние основателя компании Nvidia Дженсена Хуанга выросло почти на $34 млрд после того, как он был восстановлен в должности её гендиректора.