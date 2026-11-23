Состояние Хуанга увеличилось более чем на 30 процентов после восстановления в должности. Фото: REUTERS.

Состояние основателя компании Nvidia Дженсена Хуанга выросло почти на $34 млрд после того, как он был восстановлен в должности её гендиректора. Об этом информирует журнал Forbes.

Сообщается, что за сутки рост активов Хуанга составил более 30%. Теперь его состояние составляет около $144 млрд. Это привело его на 13-е место в рейтинге миллиардеров Forbes.

О восстановлении Дженсена Хуанга в должности гендиректора и президента компании было объявлено в понедельник.

Решение Nvidia восстановить Хуанга в должности поддержал президент США Дональд Трамп, отметив, что его возвращение не несет угрозы национальной безопасности.

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Напомним, крупный международный скандал разгорелся вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. 63-летний бизнесмен признался в романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, находящейся под следствием по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.