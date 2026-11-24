Суд Волгограда ликвидировал благотворительный фонд Исинбаевой Фото: Олег УКЛАДОВ.

Центральный районный суд Волгограда постановил ликвидировать благотворительный фонд Елены Исинбаевой. Иск подал региональный главк Минюста, сообщает ТАСС.

Причина оказалась простой — фонд забыл о существовании отчётности. Документы не подавались за 2024, 2025 и 2026 годы. На многочисленные предупреждения надзорного органа там никак не отреагировали, а от проверок попросту уклонялись.

Судья постановила удовлетворить требование управления Министерства юстиции по Волгоградской области, ликвидировать фонд, а сведения о нём вычеркнуть из Единого государственного реестра юридических лиц.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева последние годы живёт в Испании. А ещё раньше она угодила в базу украинского Главного управления разведки.