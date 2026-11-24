В ночь на 25 ноября произойдет первое из трех последовательных суперлуний.Фото: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии

В ночь с 24 на 25 ноября 2026 года произойдет первое из трёх последовательных суперлуний — ноябрьское полнолуние, получившее название «бобровая луна». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По данным специалистов, полная Луна сблизилась с Землей на расстояние около 360 тысяч километров, что близко к минимально возможному показателю в 356–357 тысяч километров. Из-за этого спутник будет казаться по площади примерно на 15% больше среднего и почти на треть крупнее минимального в году. Помимо размера, зимние полнолуния выделяются большой высотой над горизонтом — на уровне летнего Солнца в полдень.

Нынешнее явление откроет серию из трех суперлуний подряд, следующие два ожидаются в декабре и январе. Название «бобровая луна» пришло из календаря коренных народов Северной Америки и «Старого фермерского альманаха»: в ноябре бобры особенно активно строят и укрепляют плотины перед зимой.

В Москве Луна взойдет в 15:11, а к ночи могла бы быть видна во всей красе. Однако полюбоваться ей во всей красе жителям столицы, вероятнее всего, помешает циклон с Балкан, который подойдет к городу к вечеру.