В славянской мифологии ноябрьскую Луну называют Белой или Снежной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Суперлуние увидят россияне во вторник вечером, 24 ноября. Луна будет полной, и по размеру больше обычной. Такое явление пропускать определенно нельзя! Рассказываем про Бобровое суперлуние: где и как наблюдать небесное шоу, почему ноябрьская Луна так называется, и что все это значит с точки зрения древней астрологии.

Где и как наблюдать Бобровое суперлуние 24 ноября

Луна встанет точно против Солнца во вторник, 24 ноября, в 17 часов 53 минуты по московскому времени. И в этот момент в Москве Луна будет уже над горизонтом! Причем на темном небе, Солнце уже сядет. Отличный момент, чтобы увидеть полнолуние, как оно есть.

Хотя простой глаз не замечает точной секунды наступления полнолуния, и для него Луна кажется полной еще за день до и весь следующий день, то есть всего три дня, старые астрономы сообщают об интересном эффекте.

А именно: в точный момент полнолуния Луна как будто вспыхивает. Физика явления точно такая же, как у отражателей, что размещают на дорожных знаках и на одежде. Лунный грунт очень рыхл. Он работает как катафот, то есть возвращает почти свет туда, откуда он пришел. Когда Солнце находится прямо напротив Луны, земной наблюдатель видит своеобразную вспышку. Правда, в современной литературе об этом почему-то не пишут. Но старые астрономы – видели. Попробовать стоит!

Луна встанет точно против Солнца во вторник, 24 ноября, в 17 часов 53 минуты по московскому времени Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сама Луна при этом окажется в созвездии Тельца. Это знаменитое созвездие, одна главная звезда Альдебаран (прямо под Луной) чего стоит, а там еще есть звездные скопления Плеяды, Гиады… Но яркий лунный свет не позволит все это рассмотреть. Ближе к полуночи Луна поднимется очень высоко, и будет доминировать на небе.

Громадный яркий диск

Это полнолуние – суперлуние. Дело в том, что Луна движется по вытянутой орбите. Она бывает дальше и ближе к Земле. Момент совпадения новолуния и ближайшей к Земле точки (перигея) и называется суперлунием.

Во вторник Луна расположится от нас на расстоянии 360,8 тысяч километров, это примерно на 50 тысяч километров меньше, чем в самой дальней точке (апогее). Луна покажется на 6% крупнее, и на 13,5% ярче (без учета эффекта «вспышки», о котором мы написали выше).

В среде профессиональных астрономов все еще спорят, может ли обычный человек заметить это увеличение. Не так уж оно и громадно. Однако практика говорит, что – вполне. Во всяком случае, когда происходит микролуние (то есть полная Луна оказывается в дальней точке орбиты), это заметно безо всяких приборов.

Почему Бобровое суперлуние так называется

Ноябрьское полнолуние называется Бобровым. Якобы индейцы Северной Америки именно в эти светлые ночи ставили ловушки на бобров. Так это или нет, доподлинно неизвестно, имена полнолуний давно обросли мифами.

В славянской мифологии, а она нам ближе, ноябрьскую Луну называют Белой или Снежной, потому что как раз ложится первый снег. В самом деле, именно накануне в Московской регионе сформировалось что-то вроде снежного покрова. Видимо, старинные приметы работают.

С точки зрения астрологии важно, что Луна расположится в знаке Близнецов (знак не совпадает с созвездием), вблизи Урана и в оппозиции к Солнцу, которое сейчас в знаке Стрельца.

Ось Близнецы-Стрелец называют Осью Знаний, так что люди умственного труда, это ваше время. А соседство с Ураном предвещает внезапные откровения, и «тайное становится явным». Лучший момент для научного открытия, а также, чтобы затеять давно назревший честный разговор и расставить точки над i. Но плохой для принятия окончательного решения, слишком высок эмоциональный фон. Узнав правду, пусть неприятную, подождите, не рубите сплеча.

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